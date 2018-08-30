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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:32 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.16%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15%.
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسى للبورصة أنهى. جلسة أمس الأربعاء باللون الأخضر ليغلق فوق 15.800 نقطة وسط أحجام مرتفعة نسبيا، مضيفة أن المؤشر يواجه حاليًا مقاومة رئيسية عند المستوى 15،900 نقطة نفس الشئ ينطبق على معظم  الأسهم القيادية ولذا قد تعوق تلك المستويات 15.900 - 16.000 نقطة تقدم المؤشر، لكن ليس لفترة طويلة. 
 
وأوصت مباشر، فى تقريرها اليومى، بجنى الأرباح جزئياً حتى يتغلب المؤشر الرئيسى على مستوى المقاومة التالية التى نعتقد أنه قادرة على ذلك، متابعة أنه فى حالة تمكن المؤشر من تخطى هذه المقاومة 16.000 نقطة فسيتم الانتهاء من تشكيل نموذج القاع المزدوج وعندها يكون الهدف 16500 نقطة.

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