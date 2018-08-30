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الخميس، 30 أغسطس 2018 12:45 م
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اتحاد العمال يعلن عن تشكيل مجالس الاتحادات المحلية قبل نهاية سبتمبر

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:37 ص
اتحاد العمال يعلن عن تشكيل مجالس الاتحادات المحلية قبل نهاية سبتمبر محمد وهب الله الامين العام ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود راغب
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طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من نقاباته العامة الـ27 سرعة موافاته بممثلى النقابة العامة فى عضوية مجالس إدارات الاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات تمهيدا لصدور قرار بتشكيل هذه المجالس التى تضم ممثلين عن الاتحاد العام فى جميع اللجان التنموية والخدمية على المستوى المحلى.

أكد محمد وهب الله، الأمين العام ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشاركة المنظمات النقابية بجميع مواقع العمل فى المشروعات والأنشطة الخدمية والاقتصادية بالمحافظات، مشددا على أن تشكيل مجالس الاتحادات المحلية سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل لتفعيل دور العمال الوطنى استعدادا لاختيار العناصر العمالية فى ترشيحات المجالس المحلية فى الانتخابات المقبلة التى يمثل فيها العمال والفلاحين بنسبة 50% على الأقل وفقا للدستور.

 

 


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