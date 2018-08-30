إنفوجراف.. النظام الإيرانى قتل 30 ألفا من شعبه فى المجرزة الكبرى

كتب محمد عبد العظيم

لا يمكن وصف النظام الإيرانى، إلا بأنه نظام الموت بعد أن قتل 30 ألفا من شعبه بالإعدام فى أقل من شهرين، وذلك خلال مجزرة إيران الكبرى عام 1988.

جرائم النظام الإيرانى لم تتوقف عند هذا الحد، حيث سعى نظام الخمينى إلى استهداف آلاف المعارضين له، ويطلق على مرتبكى هذه الجريمة البشعة أعضاء "لجنة الموت"، وذلك وفق ما ذكره مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية.

ومن أبرز الانتهاكات الإيرانية، العمل على تصدير الإرهاب ودعمه وتمويل الجماعات الإرهابية، وإشغال فتيل الحروب والخلافات السياسية بين الدول، بالإضافة إلى التدخل فى شئون الدول الأخرى وعدم احترام سيادتها، وصولا إلى نهج التعدى على السفارات واغتيال الدبلوماسيين.