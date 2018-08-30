إنشاء مركز شرطة الغنايم بأسيوط بتكلفة 17 مليون جنيه

أسيوط - ضحا صالح

شدد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط على سرعة الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية والخدمية التى يتم إنشاءها بكافة مراكز ومدن المحافظة وتذليل كافة العقبات تنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف تحقيق التنمية بكافة المجالات والقطاعات بالدولة.

وقال محمد فهمى بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم انه جارى إنشاء الإدارة التعليمية بالغنايم من قبل هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة 2.6 مليون جنيه وجارى إنشاء مركز شرطة الغنايم بتكلفة إجمالية 17 مليون فضلا عن تطوير مبنى نقطة إطفاء الغنايم بتكلفة 200 ألف جنيه.

وأضاف محمد فهمى انه تم إنجاز العديد من الاعمال داخل المركز خلال الشهر الماضى حيث تم إستلام وتوزيع 1950 كرتونة "تحيا مصر" بمركز الغنايم والقرى التابعة لها كما تم عمل دراسة تقييم الأثر البيئى لمحجر طفلة بالجبل الغربى بالمشايعة بمعرفة إدارة البيئة بالمركز بالتنسيق مع مدير المشروع بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية علاجية بجميع التخصصات وتوقيع الكشف على أكثر من 800 مستفيد بوحدة صحة الأسرة بقرية دير الجنادلة وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الغنايم انه تم فحص النجيل والأشجار المراد شراؤها لحديقة الربوه من خلال لجنة مختصة كما تم إستلام 5 تروسيكلات من الحملة الميكانيكية بحى غرب أسيوط لتشغيلهم بمنظومة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية للغنايم وقامت لجنة مكونة من عدد من الخبراء الألمان لزيارة موقع المدفن الصحى للمخلفات الصلبة بالغنايم كما نظمت مديرية الطب البيطرى بأسيوط بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بأسيوط قافلة بيطرية لتقديم الخدمات البيطرية بالمجان بقرية العامرى التاعبة لمركز الغنايم.