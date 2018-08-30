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إطلاق 7 خطوط أتوبيسات جديدة بين أكتوبر والشيخ زايد نهاية 2018

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:00 ص
إطلاق 7 خطوط أتوبيسات جديدة بين أكتوبر والشيخ زايد نهاية 2018 أتوبيسات النقل العام - صورة أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إنه من المقرر إطلاق 7 خطوط لأتوبيسات جديدة، فى نهاية العام الحالى، بين مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بمواصفات عالية لخفض عدد المركبات المستخدمة بين المدينتين وحتى الجيزة.
 
وأوضح مراد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبعة خطوط جميعها مرتبطة بخط مترو الجيزة المقرر تنفيذه، مؤكدًا أن خطة الدولة الضخمة فى التوسع فى خطوط المترو لنقل أعداد كبيرة من الناس باستخدام طاقة كهربائية.
 
 

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