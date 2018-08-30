إضراب عام لموظفى السفارات الإسرائيلية حول العالم بسبب تأخر الرواتب

وكالات الأنباء

أعلن موظفو السفارات الإسرائيلية حول العالم إضرابا عاما، من المتوقع أن يشارك فيه نحو 600 موظف، احتجاجا على ظروف العمل وتأخر الرواتب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإضراب العام سيبدأ صباح الجمعة 31 أغسطس، ومن المتوقع أن يصاب العديد من البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم بشلل جراءه.

وستتوقف القنصليات الإسرائيلية عن استقبال المواطنين الأجانب، كما سيتم إلغاء العديد من الاجتماعات والفعاليات، وستجرى مختلف المناقشات فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى فى غياب ممثلين عن إسرائيل.

وذكرت لجنة موظفى البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية أنها أجرت محادثات طويلة مع السلطات بشأن تسوية الخلافات وحل قضية تأخر الرواتب، لكنها لم تؤد إلى أى نتيجة. واعتبرت أن الاحتكاكات الحالية بين وزارتى المالية والخارجية أدت إلى "وضع لا يطاق" للموظفين.

يذكر أن، 1200 موظف فى 102 سفارة إسرائيلية هددوا بالإضراب العام فى أبريل عام 2017، محتجين على سوء ظروف العمل. وفى يناير الماضى دخلت تعديلات بهذا الخصوص حيز التنفيذ، لكن موظفى البعثات الدبلوماسية اعتبروا أن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن من إزالة العيوب بالنظام الجديد حتى الآن.