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إصابة بائع بسوق أرمنت فى مشاجرة حول أسعار السلع

الخميس، 30 أغسطس 2018 11:48 ص
إصابة بائع بسوق أرمنت فى مشاجرة حول أسعار السلع سوق -ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب أحد البائعين بمدينة أرمنت جنوبي الأقصر، اليوم الخميس، فى مشاجرة بين الباعة وبعضهم لخلافات حول أسعار السلع بالسوق، وتم نقله لمستشفى أرمنت المركزى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مستشفي أرمنت المركزي يفيد بإستقبالها أحد الباعة بسوق أرمنت مصاب بجروح إثر مشاجرة بين البائعين لخلافات حول الأسعار فى البيع والشراء، فتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج، وتمت السيطرة علي المشاجرة وعادت الحركة لطبيعتها بالسوق، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحيق.
 
 

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