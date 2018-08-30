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الخميس، 30 أغسطس 2018 09:50 ص
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إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة بسوهاج

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:12 ص
إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة بسوهاج جانب من الحملات
سوهاج - عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 20 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بناحية مركز سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى الدولة والحد من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
 
وأوضح محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة للتعديات بالاشتراك مع مركز شرطة سوهاج، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة بناحية قرية ادفا وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية ولودرات الوحدة المحلية.
 
وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، وإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، للحفاظ على أراضى الدولة، والرقعة الزراعية.

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