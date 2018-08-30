أعضاء ملتقى الشباب العالمى بالكنيسة يزورون الإسكندرية

سارة علام

زار أعضاء ملتقى الشباب العالمي اليوم مدينة الإسكندرية، حيث بدأوا زيارتهم بزيارة متحف المجوهرات المصرية ثم مكتبة الإسكندرية وبعد ذلك زاروا الكاتدرائية المرقسية ومقر البطريركية .

وكان فى استقبالهم القس إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ومجموعة من آباء الإسكندرية وآباء الكنيسة المرقسية وقدموا لهم شرحًا سريعًا لمعالمها ثم زاروا المزار الأثرى لكاروز الديار المصرية، حيث رأس الشهيد مارمرقس وتناولوا وجبة الغداء بالكافيتريا الخاص بالديوان البطريركي ثم انطلقوا في رحلة بحرية باليخت ثم توجهوا لزيارة وأخذ بركة الشهيد مارمينا بمريوط.

والتقطت لأعضاء الملتقى صورة تذكارية شكلوا بها لوحة فنية، بينما حرص الشباب على التقاط العديد من الصور في مختلف الأماكن التي زاورها في الكنيسة المرقسية ودير مارمينا ومكتبة الإسكندرية

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد افتتح مساء السبت الملتقى العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشارك فى فعالياته، التى تستمر أسبوعًا، عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وبعض من الرموز المصرية.

يعد الملتقى الذى يأتى بعنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه، بالإضافة إلى الجانب الروحى جوانب ثقافية وسياحية فى معالم مصر المميزة.