أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 30 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 30-8-2018.

إيقاف تداول 6 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الأهلى للتنمية والاستثمار، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من العرب والأجانب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 881.761 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 190.1 مليون ورقة مالية بقيمة 857 مليون جنيه عبر تنفيذ 24.3 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.72% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.88%، والعرب على 6.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 13.5 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 57.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.7 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 16009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2603 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 15690 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.28% عند مستوى 747 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -1 بسعر إغلاق 0.47 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.30%

- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بسعر إغلاق 26.47 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.06%

- الأهلى للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 8.82 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.27%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 12.33 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.93%

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.19 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 27.56 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 10.60 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%

- حق الاكتتاب لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها -1 بسعر إغلاق 0.19 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 7.65 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بسعر إغلاق 1.29 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%