أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 30-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 30-8-2018، وجاءت أبرزها بيع رجل الأعمال محمد الأمين عدد 658684 سهم من أسهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وبذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ إلى 5.991 % من أسهم الشركة>



658 ألف سهم باع رجل الأعمال محمد الأمين عدد 658684 سهم من أسهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وبذلك تصل نسبة مساهمة العميل بعد التنفيذ إلى 5.991 % من أسهم الشركة، وتم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ووفقا لنموذج الافصاح، باع محمد الأمين عدد 658684 سهم، بسعر 0.24 جنيه للسهم بإجمالى قيمة 158 ألف جنيه، من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، مشيرة إلى أن حصص المجموعات المرتبطة بهم بلغت 33.34%.



البورصة تربح 5.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من العرب والأجانب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 881.761 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 190.1 مليون ورقة مالية بقيمة 857 مليون جنيه عبر تنفيذ 24.3 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.72% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.88%، والعرب على 6.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 13.5 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 57.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 8.7 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 16009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2603 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 15690 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.28% عند مستوى 747 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1936 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.