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71%من القراء يستبعدون التزام ممولى الضرائب بالدفع بعد إعفائهم من الغرامات

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:31 ص
71%من القراء يستبعدون التزام ممولى الضرائب بالدفع بعد إعفائهم من الغرامات الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع التزام ممولى الضرائب بالدفع بعد إعفائهم من غرامات التأخير، استبعد غالبية القراء التزام ممولى الضرائب بالدفع بعد إعفائهم من غرامات التأخير.

واستبعد 71% من القراء التزام ممولى الضرائب بالدفع بعد إعفائهم من غرامات التأخير، بينما توقع 21% من القراء التزام ممولى الضرائب بالدفع بعد إعفائهم من غرامات التأخير، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

الاستطلاع
الاستطلاع

 


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استطلاع

القراء

اليوم السابع

التاخير

الغرامات

الضرائب




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