10 رسائل فى لقاء وزير الطيران بالصحفيين توضح خطة الوزارة فى الفترة المقبلة

كتب أحمد مصطفى

10 رسائل من الفريق يونس المصرى فى لقائه الأول بمحررى الطيران أمس، أكدت على إنحيازه الكامل للعامل بقطاع الطيران، وتأكيده بأن الأمان الاجتماعى أهم شروط تحقيق عائدات كبيرة ونجاحات وزيادة إيرادات فى القطاع، كما أكدت أن قطاع الطيران سيشهد خلال الفترة المقبلة طفرة حقيقة ستنعكس بمزيد من الإستثمارات على مصر ومزيد من فرص العمل.

الرسالة الأولى كانت البشرى التى أعلن عنها عن البدء فى إنشاء مشروع علاج طبى على أعلى مستوى لخدمة كافة العاملين بوزارة الطيران المدنى.

الرسالة الثانية كانت إعلانه عن تحقيق 4 مليار جنيه خلال 39 يوما هى منذ تكليفة بالوزارة، مرجعا ذلك إلى ما أسماه حوكمة بعض المصروفات وضبطها.

الرسالة الثالثة كانت قبلة الحياة التى أطلقها لمبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار الجديد وتأكيداته بأنه سيتم تطويره وسيتم نقل عدد عدد من شركات الطيران إليه، ويعد هذا المبنى رمزا كبيرا ليس فى مصر فقط على المستوى الإقليمى والدولى.

الرسالة الرابعة كانت حول ملف عودة السياحة واستئناف المفاوضات مع الجانب الروسى وقد كشف الفريق يونس المصرى وزير الطيران أن لقاء جمعة مع السفير المصرى بموسكو، واتفقوا على حزمة إجراءات هى بالطبع يتم تطبيقها بمصر وبعض إجراءات أمنية هى بالفعل موجودة بمصر ومطاراتها ولنترك الجانب الروسى يرى بنفسه مستوى الأمن فى المطارات المصرية والذى يفوق العديد من كبريات الدول.

الرسالة الخامسة كانت تأكيدات وزير الطيران بأن مطار النزهة بالإسكندرية وقرار عودة تشغيله يعود للجنة الأمنية المشكلة وهى صاحبة القرار لكنه استدرك ، وأنا كطيارحربى استخدمت قبل ذلك مطار النزهة ودعونى أقول هو صالح أمنيا للاستخدام العسكرى لكن مدنيا هو غير أمن لكن القول الفصل سيكون للجنة الأمنية المشكلة وقرارها سيكون نهائى وملزم .

الرسالة السادسة كانت توجيه الشكر لكافة القيادات التى تم تغييرها بقيادات أخرى لتولى المسئولية وتأكيداته على أنهم أدوا رسالتهم على أكمل وجة ونحن استعنا بقيادات جديدة من داخل قطاع الطيران لآن المرحلة تستدعى الدفع بدماء جديدة.

الرسالة السابعة كانت الكشف عن عدد جديد من الخطوط للناقل الوطنى لشركة مصر للطيران منها خط شنغهاى، وكذلك التجهيز لخط واشنطن، وفى هذا الصدد قال وزير الطيران أن أى تواجد لجاليات مصرية كبيرة ستتواجد هناك الشركة الوطنية لتقديم خدماتها.

الرسالة الثامنة الكشف عن الاستعدادات لإنشاء مطار جديد أكبر من مطار القاهرة الدولى بالعاصمة الإدارية سيكون مهمته الربط بين مدن القناة وسيناء وقد وقع الاختيار على منطقة جنوب شرق العاصمة الإدارية ويجرى حاليا معاينة الأرض لاختيار أفضل قطعة تناسب المشروع المنتظر .

الرسالة التاسعة كانت الإعلان عن الترتيبات الجادة استعدادا لطرح مدينة “ إيربورت سيتى “ المدينة الاستثمارية لمطار القاهرة .

الرسالة العاشرة تأكيدات وزير الطيران بأننا ننسق مع وزارة السياحة على أعلى مستوى بهدف جذب مزيدا من السياحة لمصر، ومن هنا أعلن لو تطلب الأمر أن نخفض فى ثمن تذكرة الطائرة بشرط قدوم السياحة فلن نتأخر فى ذلك لآن وزارة الطيران جزء من منظومة الاقتصاد المصرى الذى نسعى لتقويته.