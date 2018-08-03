وفد أجنبى من 21 دولة يزور دير العذراء بجبل الطير بالمنيا

زار وفد مكون من 27 شخص يمثلون 21 دولة أوروبية من جنسيات مختلفة كنيسة دير العذراء بجبل الطير وكان فى استقبالهم الدكتور سمير رشاد عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط.

واوضح سمير رشاد، بأن ذلك يأتي في إطار اهتمام محافظة المنيا بتطوير رحلة العائلة المقدسة والسياحة الدينية الداخلية بالمحافظة، والتعاون الدولي فى شتى المجالات ومرافقه كلا من مسؤول وزارة السياحة ومسئول من وزارة الزراعة وبعض المختصين من وزارة الآثار والسياحة، البابا ثاؤفيلوس.

وقال رشاد، إن هذه المناسبة تعد من انسب الفرص لتعرف أعضاء الوفد الأجنبي المتنوع والذي مثل عدد كبير من الدول الأجنبية المختلفة على الاثار القبطية والدينيه الموجودة في المنطقة لتكون انطلاقه فيما بعد لتنشيط السياحة الداخلية لمحافظة المنيا وخاصة أن محافظة المنيا تعتبر الثالثة من حيث الآثار المتنوعة بها بعد الأقصر وأسوان والجيزة.

وقام البابا ثاؤفيلوس بتوضيح العديد من المعلومات الموثقة عن الاثار الموجودة بالدير كما أوضح طرق اهتمام المحافظة ووزارة السياحة والاثار عليها .

و أشاد أعضاء الوفد الأجنبي بحفاوة استقبال المصريين لهم وحسن وكرم الضيافة التي كانت واضحة ببهجة كل الموجودين.