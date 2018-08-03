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وفاة أحد المصابين فى حادث أتوبيس بورسعيد داخل المستشفى

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:16 م
وفاة أحد المصابين فى حادث أتوبيس بورسعيد داخل المستشفى انقلاب سيارة - أرشيفية
الدقهلية ـ محمد حيزة
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اتشحت مدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، بالسواد، بعد ورود نبأ وفاة الشاب إسلام نعمة الله جمعة، أحد المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس أثناء توجههم لعملهم بمحافظة بورسعيد بالكيلو 16، الذى وقع قبل أيام.

 

وقامت مكبرات الصوت بمساجد مدينة المطرية، ببث تلاوات القرآن الكريم، وعمت حالة من الحزن الشديد، وانتظر أهالى المدينة وصول الجثمان لتشييعه عقب صلاة العصر.

 

وكان الحادث قد أودى بحياة 11 شخصا آخرين، هم محمد أحمد سليمان، وأحمد السيد على، ومصعب طه الصالحى، ومحمد السيد عمرو، وأحمد ناصر محمد، ومحمد الإمام، ومحمد السيد حسن، وكريم الصياد، وإسلام أنور رضا، وإسلام نعمة الله، بلال علوش محمد السايح، ومحمد محمد الرفاعى.

 

وأفاد مصدر طبى بأن المصابين يوجد بينهم حالات حرجة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات خلال الساعات المقبلة.

 

 

 


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