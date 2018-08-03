وزير الحماية المدنية اليونانى يستقيل بسبب مصرع 88 فى حريق الغابات

رويترز

استقال نيكوس توسكاس وزير الحماية المدنية فى اليونان من منصبه، اليوم الجمعة، فى أعقاب حرائق الغابات الذى اشتعل الشهر الماضى، والذى أودى بحياة 88 شخصا وأثار انتقادات واسعة النطاق للحكومة لطريقة تعاملها مع الكارثة.

وعرض "توسكاس" من قبل استقالته بعد الحرائق التى نشبت فى 23 يوليو فى بلدة ماتى الساحلية الصغيرة شرقى العاصمة أثينا لكن رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس رفض قبولها.

وأعلن الوزير رغبته فى الاستقالة مجددا اليوم الجمعة خلال اجتماع مع تسيبراس فى خطوة قالت عنها المعارضة إنها جاءت متأخرة لتهدئة الرأى العام.

وقال "توسكاس" وهو جنرال متقاعد من الجيش، فى بيان "هذه الكارثة الطبيعية وخسارة هذا العدد الكبير من الناس فى ماتى تطغى على رغبتى فى مواصلة عملى، هذا أمر قلته علنا من أول لحظة.