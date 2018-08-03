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وزيرة بريطانية تعرض فرص عمل براتب أقل من الحد الأدنى للأجور

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:49 م
وزيرة بريطانية تعرض فرص عمل براتب أقل من الحد الأدنى للأجور إسثير مكفى وزيرة الدولة البريطانية للعمل والإعاشة
كتب: محمد محسن أبو النور
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عرضت إسثير مكفى عضوة برلمان المملكة المتحدة، ووزيرة الدولة البريطانية للعمل والإعاشة، وظائف صيفية مقابل 2 إسترلينى فى كل ساعة.

وذكرت جريدة التايمز البريطانية فى تقرير لها بثته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة أنه تم الإعلان عن الوظائف الشاغرة التى تم نشرها على الموقع الإلكترونى للحكومة كجزء من مبادرة إسثير مكفى لتوفير فرص العمل للشباب فى الصيف بحيث يتم دفع مبلغ 2 جنيه إسترلينى فى الساعة.

وفى مقال لها فى صحيفة ديلى تليجراف الأسبوع الماضى، قالت وزيرة العمل والتقاعد، إن نيتها كانت "استعادة المزايا التى يمكن أن تجلبها الوظائف الصيفية" وإن إعلانها بمثابة موقع للشباب للبدء فى البحث عن الوظائف الشاغرة.

لكن الموقع المتعلق بالبحث عن وظيفة، كان يعلن عن وظائف تدفع ما هو دون الحد الأدنى الوطنى للأجور، حيث يجرى تصوير بعض الوظائف كالتدريبات المهنية وبعضها ينطوى على أجور صفر إسترلينى فى الساعة، أى بدون مقابل من الأساس.


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