video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: كوريا الشمالية بعيدة عن الإيفاء بتعهدها بنزع السلاح النووى

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:09 ص
واشنطن: كوريا الشمالية بعيدة عن الإيفاء بتعهدها بنزع السلاح النووى وزير الخارجية الأمريكى
أ ش أ
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية بعيدة عن الإيفاء بتعهدها بنزع السلاح النووي، وما زالت تنتهك عددا من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بومبيو - فى تصريح قبيل حضوره منتدى مع دول آسيوية، حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الإخبارية الأمريكية - أنه ما زال هناك طريق طويل قبل تحقيق هدف تخليص كوريا الشمالية من أسلحتها النووية.

وتابع إن الزعيم كيم تعهد بنزع السلاح النووي.. والعالم طالب بذلك فى قرارات مجلس الأمن، حتى إنهم يتصرفون بطريقة لا تتماشى مع ذلك، إنهم ينتهكون قرارا واحدا أو اثنين من قرارت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. نستطيع أن نرى أنه لا يزال أمامنا طريق طويل قبل تحقيق النتيجة النهائية التى نتطلع إليها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن - أمس - أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تلقى رسالة من الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أوضحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض - فى بيان صحفى - أن الرسالة تأتى فى إطار متابعة مباحثات القمة التاريخية التى عقدت بين ترامب وكيم جونج أون فى سنغافورة، فى شهر يونيو الماضي، علاوة على دفع تعهدات القمة المذكورة للأمام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض: ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

رغم تفاخر ترامب بنتائج دبلوماسيته.. كوريا الشمالية تواصل تطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.. صحف أمريكية: بيونج يانج تصنع صاروخا جديدا عابرا للقارات.. وخبراء: كيم لا يفكر فى التخلى عن ترسانته النووية

كوريا الشمالية

اخبار كوريا الشمالية

اخبار امريكا

اخبار العالم




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة