واشنطن: كوريا الشمالية بعيدة عن الإيفاء بتعهدها بنزع السلاح النووى

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية بعيدة عن الإيفاء بتعهدها بنزع السلاح النووي، وما زالت تنتهك عددا من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بومبيو - فى تصريح قبيل حضوره منتدى مع دول آسيوية، حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الإخبارية الأمريكية - أنه ما زال هناك طريق طويل قبل تحقيق هدف تخليص كوريا الشمالية من أسلحتها النووية.

وتابع إن الزعيم كيم تعهد بنزع السلاح النووي.. والعالم طالب بذلك فى قرارات مجلس الأمن، حتى إنهم يتصرفون بطريقة لا تتماشى مع ذلك، إنهم ينتهكون قرارا واحدا أو اثنين من قرارت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. نستطيع أن نرى أنه لا يزال أمامنا طريق طويل قبل تحقيق النتيجة النهائية التى نتطلع إليها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن - أمس - أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تلقى رسالة من الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، أوضحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض - فى بيان صحفى - أن الرسالة تأتى فى إطار متابعة مباحثات القمة التاريخية التى عقدت بين ترامب وكيم جونج أون فى سنغافورة، فى شهر يونيو الماضي، علاوة على دفع تعهدات القمة المذكورة للأمام.