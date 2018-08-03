نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

التهم حريق هائل حظيرة ماشية بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية دائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالأخشاب بمساحة 24 مترا ملك "ع.أ.إ" حارس ومقيم بذات الناحية لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات.

وأسفر الحريق عن احتراق مكونات الحظيرة وبعض أعلاف الماشية وبعض الأسمدة الكيماوية ونفوق 3 رؤوس ماشية، وبسؤال المالك رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.