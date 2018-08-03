نائب عراقى يدعو الحكومة لوضع سقوف زمنية لتلبية مطالب المتظاهرين

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دعا عضو البرلمان العراقى عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، الحكومة العراقية إلى وضع سقوف زمنية لتلبية قراراتها المرتبطة بمطالب المتظاهرين.

وقال الخزعلى فى تصريح اليوم الجمعة، لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن محافظة البصرة عانت الكثير ولم تلقى أى رعاية من الحكومات المتعاقبة، مبينا أن التظاهرات السلمية التى خرجت بالمحافظة كانت للمطالبة بالخدمات والقضاء على البطالة، وكان الأجدر بالحكومة إعطاء رسائل اطمئنان لأبنائها بتلبية مطالبهم.

وطالب الخزعلى الحكومة العراقية بوضع آلية لحل المشاكل وعلى رأسها مشكلة البطالة، لافتا إلى أن البطالة والفقر مازالا بوتيرة تصاعدية بالمحافظة.

وشدد على أن أبناء محافظة البصرة لايطالبون بتغيير أنظمة أو سقوف متعالية بل يطالبون بالعيش الكريم، والمتظاهرين هم صوت الفقير والمظلوم.

وتشهد عموم مناطق جنوب العراق احتجاجات على ضعف الخدمات منذ مطلع شهر يوليو الماضي، انطلقت شرارتها فى محافظة البصرة.