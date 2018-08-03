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الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:54 م
خالد صلاح
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ميليشيات الحوثى تعتقل عشرات الشباب فى صنعاء

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:32 م
ميليشيات الحوثى تعتقل عشرات الشباب فى صنعاء دبابات الحوثيين- أرشيفية
أ ش أ
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اعتقلت ميليشيات الحوثى الانقلابية، اليوم الجمعة، عشرات الشباب فى صنعاء باليمن.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصدر أمنى يمنى - لم تسمه - قوله إن أطقما أمنية تابعة للميليشيا الحوثية داهمت حى (بيت بوس) ومنطقة (حدة)، واعتقلت عشرات الشباب فى تلك الأحياء، إضافة إلى اقتحام منازل آخرين، لافتا إلى أن الميليشيات أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار الأمنى فى صنعاء، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التى شنتها.

وأوضح أن آباء المعتقلين قدموا بلاغات إلى أقسام الشرطة فى تلك المناطق لمعرفة مصير أبنائهم، مشيرا إلى أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى سجون خاصة بالميليشيا الحوثية.

وكان ما لا يقل عن 25 عنصرا من ميليشيات الحوثى قد قُتلوا فى معارك عنيفة مع الجيش اليمنى بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري، إن عناصر الميليشيات لقت حتفها فى معارك مع الجيش اليمنى بمناطق الهيجة والعقدة والغرفة بمديرية المصلوب، أثناء تقدم الجيش اليمنى إلى تلك المواقع.

كما ارتدى الحوثيون الزى المدنى بدلاً من العسكرى أثناء المعركة، كحيلة لمنع الجيش اليمنى من القبض عليهم، ولاذ من تمكن منهم بالفرار، مخلفين عشرات الجثث، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة، ضبطتها قوات الجيش.

وكان الجيش اليمنى قد حرر، بدعم من التحالف العربي، فى يوليو المنقضي، سلاسل جبلية استراتيجية ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها نحو مركز مديرية برط فى الجوف.

 


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