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موسكو تندد بـ"هستيريا" الاتهامات الأمريكية لها بالتدخل فى الانتخابات

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:32 م
موسكو تندد بـ"هستيريا" الاتهامات الأمريكية لها بالتدخل فى الانتخابات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ف ب
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نددت روسيا الجمعة بـ"هستيريا" الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل فى العملية الانتخابية الأمريكية، معتبرة أن ذلك يجعل من الولايات المتحدة "مهزلة"، فى وقت اتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية موسكو بمواصلة تدخلاتها فى العملية السياسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفى أن "هذه الهستيريا المستمرة منذ سنتين حول التدخل الروسى المزعوم الذى لم يحصل إطلاقا، لا تقوض العلاقات الثنائية فحسب، بل تجعل من النظام السياسى الأمريكى برمته مهزلة".

 

 

 


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