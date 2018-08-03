موسكو: الصحفيون الروس قتلوا لدى محاولتهم مقاومة لصوص بأفريقيا الوسطى

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المعلومات الأولية التى توصلت لها سلطات إنفاذ القانون فى جمهورية أفريقيا الوسطى بخصوص واقعة مقتل الصحفيين الروس تشير إلى أنهم قُتلوا عند محاولتهم مقاومة لصوص .

وأضافت زاخاروفا فى تصريح اليوم الجمعة، تشير النتائج الأولية للتحقيقات إلى أن المواطنين الروس تعرضوا لهجوم من قبل مجهولين وقتلوا أثناء محاولتهم المقاومة مشيرة إلى أن المعلومات الأولية توضح أن جريمة القتل كانت بدافع السرقة.

من جانبه ، صرح القائم بأعمال السفير الروسى فى جمهورية أفريقيا الوسطى لوكالة أنباء (تاس) الروسية بأن جثامين الصحفيين الروس القتلى ستُنقل إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم، على أن تنقلهم طائرة إلى موسكو يوم 5 أغسطس.

وأضاف أنه فى حال رأت سلطات التحقيق الروسية ضرورة لإرسال ممثلين عنها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، فستقدم السفارة الروسية العون اللازم.

يذكر أن الصحفيين الروس وهم كيريل رادشينكو وألكسندر راستورجويف وأورخان جمال، لقوا مصرعهم فى جمهورية أفريقيا الوسطى الاثنين الماضي، وكانت بحوزتهم هويات صحفية منتهية.

كما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لم تخالف قرار مجلس الأمن الدولي حين أصدرت تصاريح عمل لمواطني كوريا الشمالية، لأن الداخلية الروسية تصدر التصريحات وفق اتفاقات أبرمت قبل اعتماد قرار مجلس الأمن.