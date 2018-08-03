موجز أخبار6.. السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 66 مسجونا

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 66 مسجونا.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم أتوبيس و سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو فى الطريق المتجه من مدينة الشيخ زايد لميدان لبنان، وانتقلت أوناش الإدارة لرفع حطام الحادث.

ذكرت جريدة التايمز البريطانية أن سلطات الحدود البريطانية فى مطار هيثرو بالعاصمة لندن، احتجزت أجزاء لصواريخ إيرانية قبل أن تذهب إلى طهران.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار يحمل رقم 343 لسنة 2018، بشأن العفو عن العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم والذى يبلغ عددهم 66 مسجوناً.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات عن أبرز 4 شائعات انتشرت خلال الـ3 أيام الماضية من 1-3 أغسطس الجارى.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وحرص نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح على تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القياسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تحقيق حلم الحصول على لقب "البريميرليج" الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990.

وافق اللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون على الطلب المقدم من النزيل "وليد.ع" بسجن أسيوط بعقد قرانه على النزيلة "أمانى.م.ث " بذات السجن، عقب استئذان النيابة.

سجل العجز التجارى الأمريكى أكبر زيادة فى أكثر من عام ونصف العام فى يونيو الماضى فى الوقت الذى تبدد فيه أثر الدعم الذى تلقته الصادرات من شحنات فول الصويا وتسبب ارتفاع أسعار النفط فى زيادة فاتورة الواردات.

عرضت إسثير مكفى عضوة برلمان المملكة المتحدة، ووزيرة الدولة البريطانية للعمل والإعاشة، وظائف صيفية مقابل 2 إسترلينى فى كل ساعة.

تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود مع حرب الشائعات المستمرة، عبر الشخصية الكاريكاتورية "هباد أو هريه".

عدد كبير من الشائعات استهدفت مصر خلال الفترة الماضية، لم تستند هذه الشائعات مطلقا على أى أمر حقيقي، والغريب أنها لاقت صدى بل وباتت مصدقة عند الكثيرين من رواد السوشيال ميديا.

يقود الإعلامى سيف زاهر الاستوديو التحليلى لقناةON SPORT لمباراتى اليوم فى ختام الجولة الأولى للدورى الممتاز، حيث يلتقى مصر المقاصة وسموحة وبيراميدز مع إنبى.

فى مثل هذا اليوم من العام الماضى فجر نادى باريس سان جيرمان مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان التعاقد مع نيمار من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائى فى عقده والبالغ 222 مليون يورو، وأطلقت وسائل الإعلام اسم "صفقة القرن" على تلك الصفقة القياسية والتى تعتبر الأغلى فى تاريخ كرة القدم حتى الآن.

تسير مصرللطيران اليوم، الجمعة 19 رحلة جوية جميعهم من مطار القاهرة بمعدل 10 رحلات إلى المدينة المنورة و9 رحلات إلى جدة لنقل 4160 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والشرقية وأسيوط وتضامن المنوفية وبورسعيد والدقهلية وحجاج مالى وعمل وإقامة.

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى ضبط أربعة أشخاص بالجيزة بحوزتهم 58 قطعة أثرية، فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار للحفاظ على ثروات البلاد وضبط تجار وحائزى القطع الآثرية ومرتكبى جرائم الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

يرصد دائما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

فى كلمته التى وجهها لضيوف الرحمن بمناسبة بدء انطلاق ووصول الأفواج إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- بخالص التهنئة إلى حجَّاج بيت الله الحرام الذين مَنَّ الله عليهم وأكرمهم بالتوفيق للسفر للأراضي المقدسة، والفوز بهذه النعمة العظيمة التي تهفو قلوب الكثيرين إلى الوقوف على منازل الوحي ومشاعر الدين، ويشتاقون إلى ديار سيد المرسلين ومثوى خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم.

تستعد إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" لإرسال مسبار يقترب من الشمس بدرجة لم تصل إليها أى مركبة فضائية أخرى، متحملا الحرارة الرهيبة أثناء دخوله إلى الهالة المحيطة بالشمس والتى يطلق عليها البعض "إكليل الشمس" لدراسة هذا الجزء الخارجى من غلافها الجوى التى يسبب ما يعرف بالرياح الشمسية.