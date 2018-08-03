موجز أخبار 1 ظهرا.. تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عدا من الأخبار الهامة على رأسها توجيه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب فى جميع المحافظات لتخصيص مكاتب للتموين بها ليتمكن المواطنون من تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين، وذلك من خلال التنسيق بين مديريات الشباب والرياضة ومديريات ومكاتب التموين فى المراكز الإدارية والقرى للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتقديم كل سبل الراحة لهم.

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب فى جميع المحافظات لتخصيص مكاتب للتموين بها ليتمكن المواطنون من تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين، وذلك من خلال التنسيق بين مديريات الشباب والرياضة ومديريات ومكاتب التموين فى المراكز الإدارية والقرى للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتقديم كل سبل الراحة لهم.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، عن أبرز 4 شائعات انتشرت خلال الـ 3 أيام الماضية من 1-3 أغسطس الجارى.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة الإسلامية وعضو مجلس النواب، إن المرأة فى هذا الوقت صاحبة دخل ومسئولية، وعلى الرجل مواكبة هذا التغير وما استحدث عليها لاستقرار الحياة الزوجية.

أثارت قضية الأطفال المتهمين بالتهريب فى بورسعيد، العديد من ردود الأفعال والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خاصة عقب فيديو الحوار معهم الذى تم تداوله بشكل كبير، بعد أن أجرته إحدى المذيعات عقب إلقاء القبض عليهم، الأمر الذى أثار حالة كبيرة من التعاطف بسبب طريقتها، على خلفية ضبطهم بتهمة تهريب البضائع الأجنبية دون دفع رسوم الجمارك.

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 605 جنيهات وهو أقل سعر سجله الذهب منذ مطلع 2018.

توقفت حركة السيارات على الطريق الدائرى المتجه لميدان لبنان، بسبب اشتعال النيران فى أتوبيس تابع لإحدى الشركات بالقرب من مطلع "صفط اللبن"، وتم إنزال كافة الركاب، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم سحب الكثافات أعلى الطريق، فيما تم الدفع بسيارتى إطفاء لإخماد الحريق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع هاو بينغ، عضو الحزب الحاكم الصينى، وأمين لجنة مراقبة وإدارة أصول الدولة، التى تدير 96 شركة وطنية، وسونج آيقوه، سفير الصين بالقاهرة، وجوان كينغ، رئيس مجلس إدارة شركة (cscec) الصينية، والوفد المرافق لهم، لمتابعة موقف "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تتولى تنفيذها شركة (cscec) الصينية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.