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الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:26 م
خالد صلاح
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مقتل 25 حوثيا خلال المعارك مع الجيش اليمنى فى الجوف

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:05 م
مقتل 25 حوثيا خلال المعارك مع الجيش اليمنى فى الجوف قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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قٌتل 25 عنصرا من ميليشيات الحوثى، اليوم الجمعة، خلال معارك عنيفة مع الجيش اليمنى بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكرى يمنى - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية- إن القوات اليمنية تمكنت من قتل العناصر الحوثية فى مناطق الهيجة والعقدة والغرفة بمديرية المصلوب، وذلك أثناء تقدم الجيش إلى تلك المواقع.

وأضاف المصدر، أن الحوثيين ارتدوا الزى المدنى بدلا من الزى العسكرى أثناء المعركة كحيلة لمنع الجيش اليمنى من السيطرة على تلك المناطق، مشيرا إلى أن الحوثيين لاذوا بالفرار مخلفين وراءهم عشرات الجثث بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة تم ضبطها من قبل الجيش اليمنى.

وكان الجيش اليمنى قد حرر، بدعم من التحالف، فى يوليو الماضى، سلاسل جبلية استراتيجية ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها نحو مركز مديرية برط فى محافظة الجوف.


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الجوف

مديرية المصلوب

ميليشيات الحوثى




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