مصرع 4 أشخاص وإصابة 18 فى 6 حوادث متفرقة بمطروح والساحل الشمالى

شهدت طرق محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الجمعة، وقوع 6 حوادث متفرقة لتصادم وانقلاب سيارات، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين، فى ظل تزايد حركة سفر المصطافين وتبديل الأفواج التى تشهدها المصايف يوم الجمعة من كل أسبوع.

استقبل مستشفى الضبعة المركزى، 3 مصابين من أسرة واحدة، من منطقة إمبابة فى القاهرة، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة الإقليمى، وهم "رانيا صبرى إسماعيل" 41 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر واشتباه pc، و"سيد حسنى محمد" 45 سنة، مصاب بجرح ردى بالجبهة حوالى 8 سم وكدمة شديدة وتورم بالعين اليسرى واشتباه pc، و"مريم محمد ربيع" 9 سنوات، مصابة بسجحات وكدمات متفرقة بالجسم، والحالة العامة للمصابين مستقرة.

كما استقبل مستشفى الضبعة المصاب "كريم أبو حمد عطية" 30 سنة من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالأنف، والحالة العامة مستقرة، إثر تصادم سيارة بسور أمام قرية تلال السياحية.

واستقبل مستشفى الحمام المركزى "أشرف فؤاد أحمد" 33سنة من أسيوط جثه هامدة، و"خالد أشرف السيد" 25 سنة من الإسكندرية، و"عبد الرحمن عيد أحمد" 33 سنة جثه هامدة، إثر تصادم سيارتين أمام قرية مينا 3 بالساحل الشمالى.

ودخل مستشفى العلمين المركزى، 5 مصابين من محافظة القاهرة، إثر انقلاب سيارة عند الكيلو 7على طريق العلمين- وادى النطرون ، وهم فريدة محمود السيد " 6 سنوات" مصابة جرح رضي بفروه الرأس واشتباه نزيف بالمخ، وسميحة أيوب محمد " 25 سنة" مصابةكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وسعاد حسن أحمد " 56سنة" اشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وانجى خلف أبو زيد " 29 سنة" كدمات وسجحات متفرقة بالجسم، محمود السيد محمد " 31سنة" كدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزى 5 مصابين، من القاهرة، إثر حادث انقلاب سيارة أمام المدخل الشرقى لمدينة الضبعة، بالكيلو 135 على طريق الإسكندرية- مطروح، في الاتجاه إلى مرسى مطروح، وهم احمد معوض الفارسى" 40 سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف بالصدر واشتباه كسر باليد والكتف الأيسر، وفاطمة عابدين عبد الباقي " 31 سنة" من القاهرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالضلوع كدمات متفرقة بالجسم، ومحمد حسام السيد " 8 سنوات" مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيسر واشتباه كسر بالحوض، وملك حسام السيد " 10 سنوات" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم، ورقية محمد عبد القادر " 4 سنوات" مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

واستقبل مستشفي العلمين، جثة و 4 مصابين من أسرة واحدة-من القاهرة- اثر حادث انقلاب سيارة في ترعه الشيخ زايد بالكيلو 8 على طريق وادي النطرون، وهم سميه حمدي عبد العزيز" 48سنة"- من القاهرة- جثة هامدة، ومدحت علي عبد العزيز " 64سنة"مصاب بجرح قطعي أسفل الذقن، واحمد مدحت علي عبد العزيز، غرق وتم عمل إنعاش قلب والحالة علي جهاز فنت، وناهد حمدي عبد العزيز " 48 سنة" مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، واحمد محب عبد العزيز " 25سنة" مصاب جرح بالجبهة.