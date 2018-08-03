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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:46 م
خالد صلاح
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مصرع مدرس وإصابة والده ونجله فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:17 م
مصرع مدرس وإصابة والده ونجله فى انقلاب سيارة بطريق الفيوم حادث تصادم -أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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شهد طريق القاهرة - أسيوط الغربي، انقلاب سيارة ملاكي، بعد مفارق جرزا، في نطاق محافظة الفيوم، ما أدى لمصرع مدرس، وإصابة ابنه طالب بكلية الحقوق، ووالده، ونقلوا لمستشفى طامية المركزي

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة  ملاكي، ومصرع أحد مستقليها وإصابة اثنين آخرين، بطريق القاهرة/ أسيوط الغربي، بعد مفارق جرزا في اتجاه القاهرة.

وانتقلت مباحث مركز شرطة طامية  إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم (أ م ن 154) ، قيادة "عبدالله فتحي.ي" (20 سنة-طالب بكلية الحقوق)، ومقيم بمركز العدوة بمحافظة المنيا، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه، وبرفقته كلا من والده "فتحي ياسين" (53 سنة-مدرس)، توفى فور وقوع الحادث، وجده "ي.أ" (86 سنة-تاجر)، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقالت التحريات الأولية، إن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء تخطية أحد المطبات بالطريق بسرعة زائدة، ما أدى إلى انقلاب السيارة، ونقل المتوفى والمصابين لمستشفى طامية المركزي، وتلقى المصابين الإسعافات  الأولية، وتقرر خروجهما.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 15159 لسنة 2018 جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق

 


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