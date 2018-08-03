مصرع شخص و إصابة 2 فى تصادم سيارة نقل و ملاكى بمحور صفط اللبن

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه و أصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل و ملاكى أعلى محور صفط اللبن، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة، وبصحبتهم ونش مرورى لرفع حطام الحادث، ونقلت سيارة إسعاف المتوفى و المصابين إلى المستشفى.



تهشم السيارة الملاكى بالكامل بسبب الحادث

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمحور صفط اللبن، فانتقل رجال المرور إلى المكان، للوقوف على ملابسات الحادث ورفع الحطام، لتسيير حركة السيارات.