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مصرع شخص و إصابة 2 فى تصادم سيارة نقل و ملاكى بمحور صفط اللبن

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:25 م
مصرع شخص و إصابة 2 فى تصادم سيارة نقل و ملاكى بمحور صفط اللبن حادث مرورى اعلى محور صفط اللبن
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه و أصيب 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة نقل و ملاكى أعلى محور صفط اللبن، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الواقعة، وبصحبتهم ونش مرورى لرفع حطام الحادث، ونقلت سيارة إسعاف المتوفى و المصابين إلى المستشفى.

تهشم السيارة الملاكى بالكامل بسبب الحادث
تهشم السيارة الملاكى بالكامل بسبب الحادث

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمحور صفط اللبن، فانتقل رجال المرور إلى المكان، للوقوف على ملابسات الحادث ورفع الحطام، لتسيير حركة السيارات.

زحام مرورى اعلى محور صفط اللبن
زحام مرورى اعلى محور صفط اللبن

نقل جثة المتوفى للمستشفى
نقل جثة المتوفى للمستشفى
 

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