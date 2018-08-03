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مصرع شخص بعد انهيار جزئى لعقار بحى العطارين فى الإسكندرية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:14 م
مصرع شخص بعد انهيار جزئى لعقار بحى العطارين فى الإسكندرية جانب من العقار المنهار
الاسكندرية جاكلين منير
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تسبب انهيار شرفة بأحد العقارات بحى وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، فى مصرع شخص كان يجلس أسفل العقار.
 
وأشار بيان صادر عن حى وسط الإسكندرية إلى انهيار بلكونة الدور الخامس الكائن بـ47 شارع مسجد العطارين، ويتكون من دور أرضى و 6 أدوار علوية، ما تسبب فى مصرع شخص كان يجلس تحت العقار فى العقد السادس من عمره.
 
ومن ناحيته، قام الحى بإزالة بلكونة الدور الرابع المشروخة من نفس العقار حفاظا على الأرواح وإزالة الأجزاء المعلقة، فيما قام قسم شرطة العطارين بعمل كردون حول العقار حفاظا على حياة المارة، كما تم إرسال إشارة للقسم لعمل إخلاء مؤقت السكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، وجارى رفع المخلفات.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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