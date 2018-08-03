مدير أمن القليوبية يتفقد عدد من المساجد والكنائس بمدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قام اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية بمدينة بنها لتفقد عدد من المساجد والكنائس، وجاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف المرور على المنشآت الهامة وخاصة دور العبادة.

وشدد على كافة الخدمات المعينة للتأمين بتوسيع دائرة الاشتباه فى نطاق المنشأة، والتأكيد على إجراءات التفتيش باستخدام المجسات والبوابات الإلكترونية وفحص المترددين على المنشأة بالتنسيق مع خادم الكنيسة على أن يتم ذلك على مسافة آمنة ومراعاة الحرم الآمن للمنشأة الدينية.