مدير أمن الجيزة يتابع الحالة الأمنية ويتفقد سجن أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة جولة لتفقد عددا من المنشات الأمنية اليوم الجمعة.

وشملت الجولة تفقد مدير أمن الجيزة لسجن أكتوبر، لمتابعة سير العمل به، كما شملت الجولة تفقد عدد من الأكمنة للاطمئنان على الحالة الأمنية بالجيزة.

يذكر أن اللواء الدكتور مصطفى شحاتة تولى منصب مدير أمن الجيزة، ضمن حركة التنقلات التى أعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الإثنين الماضى، حيث كان يتولى منصب رئيس قطاع مصلحة السجون، وساهم فى تطويرها والتوسع فى افتتاح المصانع والورش وزيادة أماكن التريض للسجناء، والارتقاء بالمستشفيات الخاصة بالنزلاء.