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الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:47 م
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محلل يتوقع اختبار المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى 16200 نقطة الفترة المقبلة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:23 م
محلل يتوقع اختبار المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى 16200 نقطة الفترة المقبلة محمد كمال مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
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قال محمد كمال مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة اختبر خلال جلسة تداول أمس الخميس مستوى المقاومة الرئيسى 15800 نقطة، ويستهدف 16200 نقطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه فى حال كسرها بفضل ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر 28% فى المؤشر، وسط تداولات مازالت ضعيفة.
 
وأضاف كمال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن جلسة أمس الخميس، شهدت إقبال من المتعاملين الأجانب سواء أفراد أو مؤسسات للشراء، كما شهدت عودة المؤسسات للشراء مرة أخرى وهى مؤشرات إيجابية.
 
ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 880.368 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 2.6% عن الأسبوع الماضى، لأول مرة منذ 5 أسابيع.
 
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 464.820 مليار جنيه إلى 567.638 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 22.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 180.866 مليار جنيه إلى 193.598 مليار جنيه بنسبة نمو 7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 645.686 مليار جنيه إلى 761.236 مليار جنيه بنسبة نمو 17.9%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 437 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 434 ألف سند تقريباً
 

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