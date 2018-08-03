محافظ المنيا : تغطية جزئية لترعة سواده لتوسعة طريق الشرفا

قرر عصام البديوى محافظ المنيا ، عمل تغطية جزئية لترعة سواده شمال وجنوب كوبري قرية الشرفا لتوسعة الطريق المؤدي الى مدينة المنيا ، مع وضع حواجز خرسانية "نيوجرسي" على الجانبيين ،وذلك كحل مؤقت لتفادي تكرار الحوادث في تلك المنطقة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من المواقع المقترحة لإنشاء كوبري بديل على النيل ، يرافقه اعضاء اللجنة الفنية المشكلة لدراسة أوجه الخلل بطريق الشرفا ، كما تفقد المحافظ طريق الشرفا وعدد من المحاور المرورية به.

وأجري المحافظ واللجنة الفنية معاينة للمواقع المقترحة للكوبري جنوب الكوبري الحالي في اتجاه مركز ابوقرقاص للاتفاق على الموقع النهائي للكوبري ، وذلك لرفع تقرير تفصيلي بالمقترح الى الجهات المعنية .

وكان محافظ المنيا قد شكل لجنة فنية لدراسة ومعرفة أوجه الخلل وأسباب الحوادث بمنطقة الشرفا ، والتي تعرضت لحوادث متكررة كان اخرها ، حادث اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخري ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا ، وأسفر الحادث عن مصرع 12 وإصابة 28 شخصا ، معظمهم من عمال المحاجر.

ومن جانب آخر ، ضبطت مديرية التموين بالمنيا 2381 قضية متنوعة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة على مدار شهر مايو .

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 1863 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 592 قضية نقص بالوزن و350 قضية انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و11 قضية توقف دون عذر و44 قضية عدم الاحتفاظ بسجلات وعدد 41 قضايا تصرف وتجميع و825 قضية اخرى متنوعة مابين " عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ـ نقص بالوزن ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة ادوات العجن" .

وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير عدد 518 قضية مخالفة منها 78 قضية عدم الاعلان عن الاسعار و34 صلاحية و12 بدون ترخيص و3 اسطوانات و5 ذبح خارج السلخانة و33 مخالف لقانون 113 وعدد 42 مواد بترولية و9 غش تجارى و124 تجار تموينيين بالإضافة الى 96 قضية اخرى ، الى جانب تحرير قضيتين مخالفة للبيع .