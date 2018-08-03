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محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة كفر شكر

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:06 ص
محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة كفر شكر محافظ القليوبية يعتمد المخطط العمراني لكفر شكر
القليوبية إبراهيم سالم
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اعتمد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، المخطط الاستراتيجى لمدينة كفر شكر، طبقا لقانون البناء الصادر بالقرار الجمهورى رقم 119 لسنة 2008، وفقا للضوابط والاشتراطات الواردة.
 
كما تم اعتماد الحيز العمرانى للمدينة من اللجنة الدائمة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية، بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، والمهندسة أمانى الدوخلى رئيس إقليم القاهرة الكبرى للتخطيط العمرانى، ومدير إدارة التخطيط العمرانى.
 
وأكد المحافظ، أن هذا الاعتماد جاء بعد مجهود وتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الأمر الذى يؤدى إلى تقلص ظاهرة البناء المخالف، ويقضى على العشوائية، والإسهام الجيد فى إدارة الأراضى، والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.
 
وأضاف المحافظ، أن المخطط تم مراعاة النظرة المستقبلية ويهدف فى المقام الأول لجعل مدينة كفر شكر مدينة حضارية منظمة ومنسقة جيدا، وبها جميع الخدمات.
 
محافظ القليوبية يعتمد المخطط العمراني لكفر شكر1
محافظ القليوبية يعتمد المخطط العمراني لكفر شكر

محافظ القليوبية يعتمد المخطط العمراني لكفر شكر2
محافظ القليوبية يعتمد المخطط العمراني لكفر شكر

محافظ القليوبية يعتمد المخطط العمراني لكفر شكر4
محافظ القليوبية يعتمد المخطط العمراني لكفر شكر

 


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