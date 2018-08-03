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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:29 م
خالد صلاح
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محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير الحدائق العامة وصيانة المسطحات الخضراء

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:55 م
محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير الحدائق العامة وصيانة المسطحات الخضراء جانب من الزيارة
الإسماعيلية – جمال حراجى والسيد فلاح
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 قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال استكمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق العامة والمفتوحة التى يجرى تطويرها ورفع كفاءتها حاليا لخدمة شعب ومواطنى المحافظة وضيوفها.

شملت جولة المحافظ ومرافقيه تفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الأشجار وصيانة البلدورات والأرصفة والنافورات وصيانة أعمدة الكهرباء، وتركيب كشافات الإضاءة الليد بحديقة " الطائف " الواقعة بشارع شبين الكوم بجوار نقابة التطبيقين.

وأكد المحافظ خلال الجولة على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بتطوير تلك الحدائق من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى المشرق للمحافظة مشيرا الى أن الاسماعيلية أصبحت محط أنظارالعالم أجمع نظرا لموقعها الإستراتيجي الفريد فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، الأمر الذى يحتم إستمرارية تنفيذ أعمال التطويروالتجميل لمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حتى تظل فى أبهى وأجمل صورة  ..

كما ألتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من أهالى وسكان المنطقة، وأكد لهم على ضرورة تفعيل دورهم ودورالمشاركة المجتمعية جنبا الى جنب مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بشكل عام .

 


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