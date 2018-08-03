video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث القاهرة تضبط عاطلين عقب سرقتهما دراجة بخارية وإعادتها لمالكها قبل اكتشافه

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:23 م
مباحث القاهرة تضبط عاطلين عقب سرقتهما دراجة بخارية وإعادتها لمالكها قبل اكتشافه سرقة- أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

ألقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة مقابر المجاورين، قايتباى، القبض على كلا من "كريم إ س" 20 سنة، عاطل، و"محمد ج ع" 16 سنة، عاطل، اثناء استقلالهما دراجة بخارية تحمل أرقام ل ب ل 472 ملك "وائل م ع" 36 سنة، خراط معادن.

 

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة الدراجة بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما كانا فى طريقهما لإخفاء الدراجة المستولى عليها بمنطقة المقابر تمهيدا للتصرف فيها بالبيع، وبإستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة وقرر  بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن العام يضبط 56 قطعة سلاح و9 آلاف قضية سرقة كهرباء

إحالة سائق تاكسى للمحاكمة بتهمة سرقة حقيبة بها أموال وهواتف من سيدة بالمطار

السرقة بالدرجات البخارية

السرقة بالاكراه

منشاة ناصر

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة