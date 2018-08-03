مباحث القاهرة تضبط عاطلين عقب سرقتهما دراجة بخارية وإعادتها لمالكها قبل اكتشافه

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة مقابر المجاورين، قايتباى، القبض على كلا من "كريم إ س" 20 سنة، عاطل، و"محمد ج ع" 16 سنة، عاطل، اثناء استقلالهما دراجة بخارية تحمل أرقام ل ب ل 472 ملك "وائل م ع" 36 سنة، خراط معادن.

وبمناقشتهما اعترفا بسرقة الدراجة بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما كانا فى طريقهما لإخفاء الدراجة المستولى عليها بمنطقة المقابر تمهيدا للتصرف فيها بالبيع، وبإستدعاء المجني عليه تعرف على الدراجة وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.