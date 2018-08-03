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"لبيك اللهم لبيك".. أولى رحلات الحج السياحى البرى اليوم.. والطيران الأحد

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:00 ص
"لبيك اللهم لبيك".. أولى رحلات الحج السياحى البرى اليوم.. والطيران الأحد حجاج
كتبت آمال رسلان
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أكد مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، أن اليوم الجمعة انطلاق أولى رحلات الحج السياحى البرى، فى حين أن رحلات طيران الحج السياحى سيكون الأحد المقبل، وأن أولى رحلات عودتهم 28 أغسطس الجارى.

 

وأوضح مجدى شلبى، أن عدد حجاج البرى 12 ألف حاج يقلهم ما يقرب من 300 أتوبيس سياحى، مؤكدًا أنه تم عمل فحص المركبات السياحية المقلة للحجاج وفقًا لضوابط الحج البرى لهذا العام، وذلك بمعرفة لجنة من مهندسى الوزارة ومهندسى مركز صيانة السيارات التابع لوزارة الداخلية لإجراء الفحص السياحى والفنى.

 

وأكد شلبى، إنهاء استخراج تأشيرات سائقى المركبات السياحية، كما تم فحص المركبات بكل من مدينة شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والإسكندرية، بالإضافة إلى مركز صيانة السيارات بالقاهرة، وتم اعتماد 280 أتوبيسًا سياحيًا حتى الآن، وجارى الانتهاء من 20 أتوبيسًا سياحيًا لنقل الحجاج البرى.

 

جدير بالذكر، أن ضوابط الحج البرى لهذا العام اشترطت ألا يقل موديل المركبة السياحية عن 2009، وأن يكون مزودًا بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية السيارة سياحيًا وفنيًا وكذا مستلزمات الوقاية والسلامة.

 

كما تشترط الضوابط أن يقود المركبة سائقان؛ أحدهما أساسى والآخر احتياطى، وأن يكونا مسجلين بالوزارة وأن يكون حاصلين على الدورة التدريبية العملية والنظرية الخاصة بالسائقين بالمركز المصرى للقيادة الآمة، وتم اجتيازهما الكشف الطبى للتأكد من عدم وجود أى مواد مخدرة وسلامتهما الصحية لقيادة المركبة.


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