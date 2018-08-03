قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على الأراضى شرق المغازى وسط قطاع غزة

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أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلى نيران رشاشاتها الثقيلة صباح اليوم (الجمعة)، صوب الاراضى الزراعية شرق مخيم المغازى وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان جنود الاحتلال اطلقوا النار بشكل عشوائى دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.



ويأتى اطلاق النار قبل ساعات معدودة من بدء الفلسطينيين باحياء الجمعة الـ19 لمسيرات العودة وكسر الحصار.



ويستعد اهالى غزة اليوم، للمشاركة فى فعاليات جمعة "الحياة والحرية" رفضا للحصار والاغلاق لقطاع غزة.



ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير للمشاركة فى فعاليات مسيرات العودة التى ستنطلق بعد ظهر اليوم.

وبلغ اجمالى عدد شهداء مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضى 155 شهيدا، ونحو 17259 اصابة.