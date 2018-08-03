فيديو.. لوموند: إسبانيا شهدت تراجعا كبيرا للبطالة خلال يوليو الماضى

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، أن عدد العاطلين فى إسبانيا تراجع بشكل ملحوظ للغاية خلال شهر يوليو الماضى، إذ تراجعت أعداد المتقدمين للحصول على وظائف إلى 83993، وهو الانخفاض الأكبر منذ عام 2009.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، أنه وفقاً لإحصائيات وزارتى العمل والهجرة والتأمين الاجتماعى، هناك حتى الآن 3.68 مليون شخص يبقون دون عمل.

وانخفضت البطالة بواقع 200 ألف و903 أشخاص مقارنة بيوليو 2017. ويعود التراجع فى معدل البطالة بشكل رئيسى إلى انخفاضه فى قطاع الخدمات والصناعة والبناء والزراعة.

من ناحية أخرى، ارتفع عدد المسجلين فى التأمينات الاجتماعية بإسبانيا فى يوليو بواقع 35819 ألف شخص أو 0.19% مقارنة بيونيو الماضى ليصل إلى 19 مليونا و42810 شخص، مسجلا أفضل نسبة خلال السنوات العشر الأخيرة.