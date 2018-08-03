الرئيسية حوادث فيديو.. سيارة تنحرف عن الطريق تحطم عمود إنارة وسور حديقة في العباسية الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:22 ص سيارة تنحرف عن الطريق إضافة تعليق رصدت عدسة "فيديو7" انحراف سيارة عن طريقة شارع لطفي السيد بالعباسية. ويوضح الفيديو تحطيم السيارة لعامود إنارة وسور حديقة الدمرداش. إضافة تعليق حادث سيارة عمود إنارة حديقة الدمرداش العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما 4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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