ظريف: دور الصين "محورى" فى إنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى

رويترز

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن دور الصين "محورى" فى إنقاذ الاتفاق النووى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه فى وقت سابق من العام.

وانسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مايو أيار من الاتفاق المبرم فى 2015. وكانت عقوبات دولية رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق بينها وبين قوى عالمية مقابل كبح برنامجها النووى.

وأمر ترامب بفرض عقوبات على طهران، وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية إن واشنطن أبلغت حلفاءها بالتوقف عن استيراد النفط الإيرانى بحلول نوفمبر.

وتحاول إيران وموقعون آخرون على الاتفاق، بينهم الصين، إنقاذه.

وقال ظريف "دور الصين فى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووى) وفى التوصل إليه والآن فى الحفاظ عليه سيكون محوريا".