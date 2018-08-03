ضبط 652 مخالفة مرورية على الطرق الرئيسية ببنى سويف

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الإدارة وهشام مكى رئيس مباحث المرور، الحملة التى نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على الطرق الرئيسية والمراكز الإدارية السبع للمحافظة، لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الأجرة، وكذلك التصدى لكافة صور المخالفات الأخرى.