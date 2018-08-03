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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:26 م
خالد صلاح
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ضبط 652 مخالفة مرورية على الطرق الرئيسية ببنى سويف

الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:40 م
ضبط 652 مخالفة مرورية على الطرق الرئيسية ببنى سويف حملة مرورية -أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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تمكنت إدارة المرور ببنى سويف من ضبط وتحرير 652 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة شنتها بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، وبإشراف من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف.

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الإدارة وهشام مكى رئيس مباحث المرور، الحملة التى نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على الطرق الرئيسية والمراكز الإدارية السبع للمحافظة، لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الأجرة، وكذلك التصدى لكافة صور المخالفات الأخرى.

 


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