ضبط شخص لاستيلائه على 31 ألف جنيه من سيدة لتعيين ابنها

كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالغربية لنصبه على إحدى السيدات والإستيلاء منها على مبالغ مالية نظير تعيين نجلها بإحدى الوظائف الحكومية، فى إطار استمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بطرق مختلفة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "سعاد.ر.س" مقيمة بمحافظة السويس بقيام "محمود.ع" مقيم زفتى بمحافظة الغربية، سبق اتهامه فى قضية "سرقة " – بالحصول منها على واحد وثلاثون ألف جنيه، نظير تعيين نجلها بأحد الوظائف الحكومية إلا أنه لم يفى بما وعد وامتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود قريق البحث بقيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين بالوظائف الحكومية وقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى يزعم بها قدرته على تعيين الشباب بالوظائف الحكومية والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وإدعاء وجود نفوذ وعلاقات بالمسئولين بالقطاعات الحكومية - على خلاف الحقيقة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته بما أكدته التحريات والمعلومات اعترف بإرتكابة الواقعة وقيامه بالنصب والإحتيال على المبلغة والاستيلاء منها على مبلغ مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.