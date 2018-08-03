صور.. موجة حارة تجتاح أوروبا والسكان يلجأون إلى الشواطئ والمتنزهات

رويترز – أ ف ب

لجأ سكان بعض الدول الأوروبية إلى الشواطئ والمتنزهات بعدما اجتاحت موجة حارة الدول الأوروبية وخاصة إسبانيا والبرتغال، اليوم الجمعة.

وتسبب فصل الصيف فى انتشار الجفاف وحرائق الغابات فى بريطانيا واليونان حيث لاقى عشرات الأشخاص حتفهم، بينما حذرت السويد من حرائق غابات اليوم الجمعة.

وستظل درجات الحرارة فى الكثير من مناطق إسبانيا والبرتغال فوق 40 درجة مئوية حتى يوم الأحد على الأقل وقد تزيد بواقع درجتين أو ثلاث درجات. وقد يرفع هذا درجات الحرارة إلى أكثر من المستوى القياسى الذى سجلته أثينا عام 1977 عندما بلغت درجة الحرارة 48 درجة مئوية.

وسبق أن بلغت درجات الحرارة فى إسبانيا والبرتغال مستوى قياسيا هو 47 درجة. وفى البرتغال بثت وسائل إعلام محلية تقارير عن كيف ستزيد درجات الحرارة هناك عن وادى الموت فى كاليفورنيا وهو واحد من أسخن المناطق فى العالم.

أسبان يستمتعون بمياه النافورة



الاستمتاع بمياه النافورة فى إسبانيا



الحرارة فى تركيا



الطقس فى أوكرانيا



اللجوء إلى شاطئ فى المجر هربا من حرارة الشمس



بلجيكا



تأثير الحرارة فى هولندا



جانب من الاستمتاع بمياه النافورة فى إسبانيا



رجل يستمتع بالمياه فى كييف



سكان بالمجر



شاطئ فى المجر



فتاة إسبانية تلتقط سيلفى