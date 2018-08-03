video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. موجة حارة تجتاح أوروبا والسكان يلجأون إلى الشواطئ والمتنزهات

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:16 م
صور.. موجة حارة تجتاح أوروبا والسكان يلجأون إلى الشواطئ والمتنزهات موجة حارة فى أوروبا
رويترز – أ ف ب
إضافة تعليق

لجأ سكان بعض الدول الأوروبية إلى الشواطئ والمتنزهات بعدما اجتاحت موجة حارة الدول الأوروبية وخاصة إسبانيا والبرتغال، اليوم الجمعة.  

وتسبب فصل الصيف فى انتشار الجفاف وحرائق الغابات فى بريطانيا واليونان حيث لاقى عشرات الأشخاص حتفهم، بينما حذرت السويد من حرائق غابات اليوم الجمعة.

وستظل درجات الحرارة فى الكثير من مناطق إسبانيا والبرتغال فوق 40 درجة مئوية حتى يوم الأحد على الأقل وقد تزيد بواقع درجتين أو ثلاث درجات. وقد يرفع هذا درجات الحرارة إلى أكثر من المستوى القياسى الذى سجلته أثينا عام 1977 عندما بلغت درجة الحرارة 48 درجة مئوية.

وسبق أن بلغت درجات الحرارة فى إسبانيا والبرتغال مستوى قياسيا هو 47 درجة. وفى البرتغال بثت وسائل إعلام محلية تقارير عن كيف ستزيد درجات الحرارة هناك عن وادى الموت فى كاليفورنيا وهو واحد من أسخن المناطق فى العالم.

  أسبان يستمتعون بمياه النافورة

أسبان يستمتعون بمياه النافورة

 

الاستمتاع بمياه النافورة فى إسبانيا
الاستمتاع بمياه النافورة فى إسبانيا

 

 

الحرارة فى تركيا
الحرارة فى تركيا

 

 

الطقس فى أوكرانيا
الطقس فى أوكرانيا

 

 

اللجوء إلى شاطئ فى المجر هربا من حرارة الشمس
اللجوء إلى شاطئ فى المجر هربا من حرارة الشمس

 

 

بلجيكا
بلجيكا

 

 

تأثير الحرارة فى هولندا
تأثير الحرارة فى هولندا

 

 

جانب من الاستمتاع بمياه النافورة فى إسبانيا
جانب من الاستمتاع بمياه النافورة فى إسبانيا

 

 

رجل يستمتع بالمياه فى كييف
رجل يستمتع بالمياه فى كييف

 

 

سكان بالمجر
سكان بالمجر

 

 

شاطئ فى المجر
شاطئ فى المجر

 

 

فتاة إسبانية تلتقط سيلفى
فتاة إسبانية تلتقط سيلفى

 

 

فتاة قرب شاطئ بالمجر
فتاة قرب شاطئ بالمجر

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعرف طفلك يشرب وياكل إيه فى الصيف وموجة الحر

ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر فى اليابان لـ 119 شخصا

موجة حر

اخبار اوروبا

اوروبا اليوم

الحر فى اوروبا

الصيف

الطقس

اخبار العالم




لا تفوتك
تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

تخصيص مكاتب تموين بمراكز الشباب لتسجيل المواليد الجدد على البطاقات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

الذهب يتراجع جنيهين ليسجل أدنى سعر فى عام 2018 وعيار 21 بـ605 جنيهات

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

أزمات وأسرار خلف أسوار أبو مقار 2 .. "إرث العلم والأزمات".. تركة متى المسكين التى أبقاها الأنبا ابيفانيوس بعيدًا عن الأعين.. تبرأ من "يعقوب المقارى" بعدما شرع فى إنشاء دير خامس فى وادى النطرون

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

عصام شلتوت يكتب: نجوم الصدفة أنقذوا الأهلى من الخسارة الافتتاحية.. لماذا غاب صلاح محسن وحمدى.. الأدب فى الاحتراف بفلوس يا "جو".. وادعم هجومك يا أحمر

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

فتح معبر رفح من السبت وحتى الثلاثاء لعبور حجاج غزة بتوجيهات الرئيس السيسى

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

س و ج.. هل يعوض ناصر ماهر عبد الله السعيد بعد الظهور الأول مع الأهلى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة