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الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:43 م
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صور.. مظاهرات حاشدة فى ساحة التحرير بالعراق احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:15 م
صور.. مظاهرات حاشدة فى ساحة التحرير بالعراق احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية مظاهرات العراق
وكالات
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تجمع، اليوم الجمعة، عدد كبير من العراقيين وسط ساحة التحرير باللعاصمة بغداد، احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.

وطالب المتظاهرون بتحسين الخدمات ومحاسبة المسئولين المقصرين، والمتسببين فى هبوط الحالة الاقتصادية فى العراق، وانتشار الفقر والبطالة فى صفوف الشباب.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن "المتظاهرين فى ساحة التحرير باشروا بالانسحاب من الساحة"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية باشرت بفتح جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير".

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

 

شاب عراقي يهتف
شاب عراقي يهتف

 

لافتات مناهضة للحكومة العراقية
لافتات مناهضة للحكومة العراقية

 

مظاهرات في العراق
مظاهرات في العراق

 

 


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ساحة التحرير بالعراق

العراق

الأوضاع الاقتصادية

بغداد

مظاهرات العراق




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