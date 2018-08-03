صور.. تعرف على أقدم مسجد يفتتحه وزيرا الأوقاف والآثار اليوم فى بورسعيد

بورسعيد- السيد فلاح

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية وأعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، المسجد العباسي في بورسعيد، اليوم الجمعة، وذلك بعد إجراء أعمال الترميم من قبل الإدارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة الآثار.

ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات مهمة عن مسجد العباسى في بورسعيد، الذى يعد ثانى مسجد بُني محافظة بورسعيد، ويبلغ عمره 113 عامًا، ويمثل حقبة تاريخية معمارية مميزة، حيث أقامه الخديوى عباس ضمن 102 مسجد على هذا الطراز فى مختلف المحافظات.

1- بلغت تكلفة أعمال ترميم المسجد، مليونًا ونصف المليون جنيه، والتى تمت من خلال متبرع، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

2- يعد المسجد العباسي هو ثانى مسجد تم بناؤه فى بورسعيد.

3- خضع لأعمال ترميم منذ عام 2000م، وفي أواخر 2017 خضع للترميم الدقيق؛ لإظهار أثرية المسجد من خلال توضيح المعالم الزخرافية المميزة.

4- يُقام بـ"المسجد العباسى"، كل المحافل الدينية بكل المناسبات، من المولد النبوى الشريف، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وغيرها من المناسبات الدينية التى تقيمها المحافظة، ومديرية الأوقاف، والأزهر الشريف، بحضور المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

5- تم بناء المسحد العباسى عام 1904 ميلاديًا والموافق 1322 هجريًا؛ بعد أن أصدر الخديوى عباس حلمى الثانى، أوامره إلى ديوان الأوقاف، ببناء المسجد وتخصيص 4000 متر لبنائه، وتم إرسال المهندسين من قبل الأوقاف الذين قاموا ببنائه على عشر المساحة المخصصة؛ ليكون المسجد الثانى ببورسعيد بعد إنشاء المسجد التوفيقى "أقدم مساجد المحافظة".

6- تم افتتاح المسجد عام 1905 بحضور مدير الأوقاف، ومحافظ القنال، محمد محب باشا، وقاضى بورسعيد الشرعى، وكبار رجال الإدارة والأعيان، وبعض ممثلى قناصل الدول، وعين الخديوى الشيخ عبد الفتاح الجمل إمامًا للمسجد، وألقى خطبة الافتتاح.

7- يقع المسجد العباسى فى حى العرب "أحد أقدم أحياء بورسعيد"، والذى شهد ملاحم وبطولات للمقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة.

8- يحتفظ المسجد بمعظم عناصره المعمارية والزخرفية التى بنى عليها، على الرغم مما تعرض له من تجديدات، وهو عبارة عن مستطيل الشكل تبلغ مساحته 766 متر مربع.

9- كان لمسجد شاهدًا على تاريخ بورسعيد، حيث كان مكانًا لتجمع المجموعات الفدائية وأبطال المقاومة الشعبية فى التصدى للعدوان الثلاثى حتى الجلاء في 23 ديسمبر 1956.

10- المنطقة المحيطة بالمسجد العباسى والحى بالكامل، تعرض للدمار والهدم بدبابات وطائرات العدو، وظل هذا المسجد البناء الوحيد المكتمل بالمنطقة، فاتحًا أبوابه ليحتمى فيه الجميع.

11 كان المسجد الرسمى الذى يقيم فيه جمال عبد الناصر الصلاة عند زيارته لبورسعيد بأعياد النصر.

12- كان المسجد يحتمى فيه الأهالى والفدائيون أيام العدوان الثلاثى.















































































