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الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:43 م
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صور.. ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية لـ 220 جريحا فى غزة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:04 م
صور.. ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية لـ 220 جريحا فى غزة مصاب فى غزه
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شابا وارتفاع عدد الجرحى لـ 220 خلال الجمعة 19 من مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، حين كان العدد منذ ساعات أكثر من 120 جريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب احمد يحى عطا الله ياغى (25 عاما) استشهد بعد اصابته بنيران الاحتلال شرق غزة، فيما أصيب 220 بجراح مختلفة بينهم 90 بالرصاص الحي.

وأطلقت مدفعية الاحتلال نقطة للرصد الميدانى شرق رفح، وادعى الاحتلال أن ذلك جاء ردا على اختراق مجموعة من الشبان للسلك الفاصل على الحدود، وفق ما نقلت وكالة "معا" الفلسطينية.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشبان بمخيم العودة شرق خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة اثناء مشاركتهم فى جمعة الوفاء لشهيد. القدس.

وبدأ المواطنون ظهر الجمعة، فى التوجه الى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة فى نقاطها الخمسة وسط دعوات بمشاركة مكثفة فى جمعة "شهيد القدس محمد يوسف.

إطلاق الغاز
إطلاق الغاز

 

شاب مصاب
شاب مصاب

 

شهيد فلسطيني
شهيد فلسطيني

 

مسيرات العودة
مسيرات العودة

 

نقل مصاب
نقل مصاب

 


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