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الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:25 ص
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صحيفة: روسيا تسمح بدخول آلاف العمال الكوريين الشماليين

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:09 ص
صحيفة: روسيا تسمح بدخول آلاف العمال الكوريين الشماليين بوتين
(رويترز)
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن روسيا تسمح لآلاف العمال الجدد من كوريا الشمالية بدخول البلاد وتصدر تصاريح عمل جديدة فيما يمثل انتهاكا محتملا لعقوبات الأمم المتحدة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن سجلات وزارة الداخلية الروسية، أن أكثر من عشرة آلاف عامل كورى شمالى جديد سجلوا أسماءهم فى روسيا منذ سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الخطوة الروسية ربما تنتهك عقوبات الأمم المتحدة الرامية لوقف تدفق الأموال على كوريا الشمالية والضغط على بيونجيانج للتخلى عن أسلحتها النووية.

وقالت الصحيفة إن سجلات وزارة العمل التى حصلت عليها أظهرت أن 700 تصريح عمل جديد على الأقل صدرت لكوريين شماليين فى روسيا هذا العام.

 


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