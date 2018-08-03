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صحيفة الرياض: تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز يؤكد خروجها عن دائرة العقل

الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:20 ص
صحيفة الرياض: تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز يؤكد خروجها عن دائرة العقل الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ
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انتقدت صحيفة "الرياض" الخطاب التصعيدى الإيرانى بإغلاق مضيق هرمز.معتبرة أنه قد اتخذ مساراً مختلفاً يؤكد خروج النظام الإيرانى عن دائرة العقل تماماً.


وقالت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "إيران تنتحر" - "إن الأنباء الواردة عن رصد تحركات غير اعتيادية للقوات البحرية التابعة للحرس الثورى فى الخليج العربى ومضيق هرمز وخليج عمان تمهيداً لمناورة عسكرية فى المنطقة، لا يمكن لعاقل تصور أنها ورقة ضغط جديدة على الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما تمثله من انتحار بكل ما تعنيه الكلمة"، مشيرة إلى أن حدوث المناورة يعنى دخول إيران فى طريق اللاعودة مع العالم، فأمن وحرية الملاحة فى الممرات المائية الدولية لا يمكن أن يكونا مجالاً للتفاوض أو المساومة، ناهيك عن كون هذه الممرات شرياناً رئيساً يغذى اقتصاد العالم بالنفط.


وأضافت الصحيفة أن إيران تعيش حالياً انهياراً اقتصادياً نتيجة سياساتها، ومن شأن أى تصعيد خارجى أن يجعلها كدولة فى مهب الريح، فالعالم قد ضاق ذرعاً بها ولن يسمح بحدوث أى مغامرة من شأنها إحراق المنطقة وإحداث زلزال فى الأسواق العالمية، مؤكدة ضرورة إلغاء إيران فكرة امتلاك سلاح نووى إلى الأبد، والتوقف نهائياً عن تصدير الأزمات واختلاق الأزمات فى المنطقة، وأن تعى حجمها الطبيعى على الصعيدين الدولى والإقليمى.


وخلصت الصحيفة بالقول: "طهران ليست شرطى الخليج، ولا يمكن لمن يعانى من أزمات داخلية واقتصاد مشلول أن يمنح غيره ما يفتقد إليه من أمن واستقرار، وهذا ما يعنى ضرورة أن يعيد أصحاب القرار الإيرانى التفكير فى التعامل مع شؤونهم الداخلية، وإصلاح اقتصاد بلادهم حتى تعود إلى مرحلة الدولة القادرة على الوقوف على قدم المساواة مع دول العالم التى سبقتها فى جميع مجالات الحياة".


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